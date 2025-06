Deutschland-Gegner mit NBA-Star

Markkanen seit 2017 in der NBA

Markkanen spielt seit 2017 in der NBA, von den Chicago Bulls ging es für den 28-Jährigen über die Cleveland Cavaliers nach Utah.

Neben Finnland und Weltmeister Deutschland spielen Großbritannien, Litauen, Schweden und Montenegro in der Gruppe B in Tampere. Vier Teams aus der Staffel erreichen die Finalrunde der besten 16 in Riga/Lettland.