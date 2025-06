Nächster Rückschlag für DBB-Frauen: EM-Aus für Hartmann

Die deutschen Basketballerinnen müssen den nächsten Ausfall für die Europameisterschaft verkraften. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte, wird Alina Hartmann das Turnier (18. bis 29. Juni) wegen wegen einer Meniskusverletzung verpassen. Die 29-Jährige vom italienischen Zweitligisten Della Fiore Broni hatte sich die Blessur im vorletzten EM-Test am vergangenen Donnerstag in Belgien zugezogen.

Hartmanns Verletzung ist der nächste Dämpfer in einer äußerst durchwachsenen EM-Vorbereitung. Während die Topspielerinnen Satou und Nyara Sabally aus der US-Profiliga WNBA auf ihre EM-Teilnahme verzichten, zog sich Kapitänin Marie Gülich im Testspiel gegen Tschechien einen Kreuzbandriss zu. Angeschlagen war zuletzt auch Alexandra Wilke, die daher bei der Generalprobe in Belgien am Samstag (60:97) geschont wurde.