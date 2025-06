Nächster Test für die DBB-Frauen: „In der Defensive wachsen“

Am Mittwoch verfolgten die deutschen Basketballerinnen in Heidelberg auf der Tribüne das Bundesligaspiel zwischen den MLP Academics und dem FC Bayern, am Freitag geht das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis dann selbst auf das Parkett des SNP Dome. Um 19.00 Uhr (kostenfrei bei MagentaSport) absolviert die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ihr zweites EM-Vorbereitungsspiel gegen die Türkei - ohne die verletzte Kapitänin Marie Gülich.