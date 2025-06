Thomaidis: Gülich-Ausfall "verheerend für das Team"

Gülich (31), die zuletzt aus Taiwan von Taiyuan Textile zu Basket Landes/Frankreich gewechselt war, hatte sich am Samstag im ersten Vorbereitungsspiel gegen Tschechien in Bamberg (70:86) einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für das Turnier (18. bis 29. Juni) aus. Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele in Hamburg.