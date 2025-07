EM-Entscheidung um Hartenstein gefallen!

Isaiah Hartenstein verzichtet nach der langen Saison auf die Teilnahme an der anstehenden Europameisterschaft.

Ohne NBA -Meister Isaiah Hartenstein geht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in die Medaillenmission bei der anstehenden Europameisterschaft .

Der Center von Oklahoma City Thunder gehört nicht zum 16-köpfigen erweiterten Kader des Weltmeisters für die EM (27. August bis 14. September), den der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag veröffentlichte. Hartenstein (27) begründete die Absage mit den Folgen der kräftezehrenden NBA -Saison, in der er als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki den Titel gewonnen hatte.

„Ich bedaure es sehr, dass ich in diesem Sommer nicht für die Nationalmannschaft spielen kann. Aber ich muss mich nun um das Auskurieren meiner Achillessehnenprobleme kümmern. Ich wünsche dem Team viel Erfolg bei der EuroBasket und werde die Spiele natürlich verfolgen“, sagte Hartenstein, der zuletzt 2018 für die DBB-Auswahl gespielt hatte.

Hartenstein ließ EM-Teilnahme lange offen

Anfang Juni, als die Saison noch lief, hatte Bundestrainer Álex Mumbrú der Bild gesagt: „Ich will, dass er dabei ist. Das weiß er auch. Ich habe ihn schon in den USA besucht, wir sprechen häufig miteinander. Aber er wird sich erst entscheiden, wenn die Saison vorbei ist. Sie war ja sehr lang für ihn.“

Bei der EM trifft Deutschland in der Gruppenphase von Tampere auf Litauen, Schweden, Großbritannien, Montenegro und den finnischen Gastgeber, die K.o.-Runde steigt in Lettlands Hauptstadt Riga. Nach EM-Bronze 2022, WM-Gold 2023 und Platz vier bei Olympia 2024 wird beim ersten Turnier unter Mumbrú erneut eine Medaille das Ziel sein.

Die Nationalmannschaft trifft sich am 29. Juli in München und reist am Tag darauf ins Trainingslager nach Málaga. Der Bundestrainer muss seinen Kader kurz vor dem Turnierstart noch auf zwölf Spieler reduzieren.