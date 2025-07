Nach Basketball-EM: Spaniens Erfolgscoach Scariolo hört auf

Es ist der zweite Abschied für den 64-Jährigen. Scariolo war bereits 2012 zurückgetreten, hatte das Amt 2015 aber wieder übernommen. Unter seiner Regie holte Spanien 2019 in China den Weltmeistertitel, hinzu kam viermal EM-Gold, zuletzt 2022 in Deutschland. Bei den Olympischen Spielen in London gewannen die Spanier 2012 Silber, in Rio de Janeiro 2016 Bronze. In Paris scheiterte das Team im Vorjahr in der Gruppenphase.