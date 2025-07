Wagner zum EM-Kader: „Hartenstein wäre natürlich super“

Dies deutete auch Wagner an, der vor dem WM-Triumph 2023 und Platz vier bei Olympia in Paris im Vorjahr vor drei Jahren bei der EM bereits Bronze mit dem Team geholt hatte. „So was in die Richtung sollte es schon sein. Am Ende werden große Spiele immer durch kleine Details entschieden, und wenn ich ehrlich bin, war bei der letzten EM mehr drin. So werden wir da reingehen, mit viel Selbstbewusstsein, dann bekommt man gute Ergebnisse“, sagte Wagner.

Im Kreis der Nationalmannschaft um Kapitän Dennis Schröder will Wagner indessen auch an seinen Führungsqualitäten feilen. „Ich sehe mich als einen der Führungsspieler, aber ich bin nicht so ein natürlicher Leader wie Dennis“, so der 23-Jährige: „Das ist etwas, woran ich arbeiten möchte. Deshalb spiele ich auch sehr gerne in der Nationalmannschaft, das ist ein guter Ort in einem gewohnten Umfeld, in dem ich so etwas ausprobieren kann. Gerade mit vielen Jungs, die älter sind als ich, das verändert die Situation nochmals.“