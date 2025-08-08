Basketball: Deutschland - Slowenien heute live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 08.08.2025 • 17:15 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in der heißen Phase der EM-Vorbereitung. Heute steht ein harter Testspielgegner auf dem Programm.

Härtetest drei Wochen vor EM-Beginn: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft im Testspiel heute auf Slowenien - und NBA-Superstar Luka Doncic von den Los Angeles Lakers.

Nach acht Tagen Trainingslager in Málaga tritt die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú in Ljubljana zu dem Gradmesser an. Tip-off ist um 20.15 Uhr.

Basketball: Deutschland - Slowenien live verfolgen

TV: -

- Livestream: MagentaTV

Am Sonntag folgt dann ein weiteres Duell mit Slowenien und Doncic.

„Er ist einer der besten Spieler der Welt, der scoren kann ohne Ende, aber auch den IQ hat für das Spiel und immer die richtigen Entscheidungen trifft“, sagte der deutsche Kapitän Dennis Schröder bei MagentaSport. Doncic sei „ein krasser Competitor, der auch immer gewinnen will“.

Deutscher Fahrplan bis zur Basketball-EM

Das Ziel für die EuroBasket (27. August bis 14. September) ist klar, nach EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 soll in diesem Sommer wieder eine Medaille her. Mumbrú schaut bewusst nur mit einem Auge zurück. „Ich habe großen Respekt vor der Vergangenheit, aber in der Vergangenheit haben wir nicht für die Zukunft gewonnen“, sagte der Katalane zuletzt.

Mit 15 Spielern brach das DBB-Team nach Slowenien auf. In den kommenden Wochen mit zwei weiteren Länderspielen beim Supercup in München (15./16. August) und der Generalprobe gegen Spanien in Köln (23. August) muss der Trainer den Kader noch auf zwölf Profis reduzieren.