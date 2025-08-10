Basketball: Deutschland vs. Slowenien heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 10.08.2025 • 14:35 Uhr Nach dem Sieg im ersten Test gegen Slowenien steht am Sonntag für die DBB-Auswahl ein weiteres Testspiel gegen Luka Doncic und Co. an.

Am Sonntag (17.30 Uhr) steht für das DBB-Team in Mannheim ein weiteres Testspiel in der Vorbereitung auf die EM gegen Slowenien auf dem Programm. Im ersten Test am Freitag konnte sich das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú mit 103:89 durchsetzen.

Beim Sieg am Freitag fehlte DBB-Kapitän Dennis Schröder aus „persönlichen Gründen“, soll aber am Sonntag zum Einsatz kommen. Ob Daniel Theis und Maodo Lo dann dabei sein werden, ist offen. Beide Weltmeister fehlten ebenfalls am Freitag, da sie sich gut drei Wochen vor Beginn der EuroBasket (27. August bis 14. September) noch im Aufbau befinden.

Basketball: So können Sie Deutschland - Slowenien live verfolgen

TV: -

- Livestream: MagentaTV

Beste Werfer der Gäste am Freitag waren Moritz Wagner und David Krämer mit jeweils 18 Punkten, Isaac Bonga kam auf 15. Für Slowenien verbuchte Doncic 19 Zähler.

Nach dem Spiel am Sonntag geht es am nächsten Wochenende mit dem Supercup in München (15./16. August) weiter, ehe das DBB-Team zur Generalprobe am 23. August in Köln Titelverteidiger Spanien empfängt. Deutschland misst sich in der EM-Gruppe B in Tampere mit Montenegro, Schweden, Litauen, Großbritannien und Gastgeber Finnland.

