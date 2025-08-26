Basketball-EM 2025: Alle Infos - Termine, TV-Übertragung, Experten, Favoriten

Die deutschen Basketballer gehen wieder auf Medaillenjagd! Vom 27. August bis zum 14. September findet die Basketball-Europameisterschaft 2025 statt.
Hier läuft die Basketball-EM 2025
Das Turnier steigt dieses Jahr in vier Ländern. In Tampere/Finnland, Katowice/Polen, Limassol/Zypern und Riga/Lettland finden die Spiele der Vorrunde statt. Die K.o.-Phase wird anschließend komplett in der lettischen Hauptstadt Riga ausgetragen.
Basketball-EM 2025: Zeitplan
- Gruppenphase: 27. August bis 4. September
- Achtelfinale: 6. und 7. September
- Viertelfinale: 9. und 10. September
- Halbfinale: 12. September
- Spiel um Platz drei: 14. September
- Finale: 14. September
Die deutsche EM-Gruppe
Weltmeister Deutschland hat eine durchaus machbare Gruppe erwischt. Für das DBB-Team beginnt die EM am Mittwoch (15.30 Uhr live auf MagentaSport und im SPORT1-Liveticker) in Tampere/Finnland mit dem Auftaktspiel gegen Montenegro. Bundestrainer Álex Mumbrú verpasst das Duell aufgrund eines Infekts.
Die weiteren deutschen Gruppengegner sind Schweden (29. August/12.30 Uhr), Litauen (30. August/12.30 Uhr), Großbritannien (1. September/15.30 Uhr) und Finnland (3. September/19.30 Uhr). Die ersten vier Teams ziehen ins Achtelfinale ein.
EuroBasket 2025: Die Favoriten
Als Weltmeister gehört Deutschland zum Favoritenkreis. Weit oben eingestuft wird neben Serbien auch Frankreich, das bei den Olympischen Spielen im eigenen Land Silber holte.
Titelverteidiger Spanien hat nach dem Abschied seiner langjährigen Stars wahrscheinlich nur Außenseiterchancen.
Diese NBA-Stars sind dabei
Insgesamt sind 32 Spieler aus der NBA bei der EM vertreten. Zu den bekanntesten Profis zählen Giannis Antetokounmpo (Griechenland), Nikola Jokic (Serbien) und Luka Doncic (Slowenien). Aus deutscher Sicht nehmen mit Kapitän Dennis Schröder, Franz Wagner, und Tristan da Silva gleich drei Stars aus der besten Liga der Welt teil.
Basketball-EM live bei MagentaSport und MagentaTV
Mit dem Start der EuroBasket 2025 am 27. August erwartet Basketball-Fans ein absolutes Highlight: über 170 Live-Stunden Basketball bei MagentaTV und MagentaSport. Alle 76 Spiele der EuroBasket werden live übertragen – die deutschen Spiele außerdem kostenlos. Damit bietet MagentaSport das größte TV-Angebot rund um die Basketball-Europameisterschaft.
EuroBasket: Diese Experten sind im Einsatz
Angeführt wird das On-Air-Team von MagentaSport von Weltmeister und NBA-Profi Moritz Wagner. Weitere Experten sind Per Günther, Ireti Amojo und Nationalspielerin Marie Gülich. Reporter wie Jan Lüdeke und Steffi Blochwitz berichten direkt aus Finnland und Lettland.
Kommentatoren wie Basti Ulrich, Michael Körner, Alex Frisch und Lukas Schönmüller begleiten die Live-Übertragungen, zur Seite stehen dabei Co-Kommentatoren wie Steffen Hamann und Alex Vogel.