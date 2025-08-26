Basketball-EM 2025: Alle Infos - Termine, TV-Übertragung, Experten, Favoriten

SPORT1 26.08.2025 • 16:44 Uhr Weltmeister Deutschland greift bei der Basketball-EM 2025 an. Alle 76 Spiele der EuroBasket werden live bei MagentaSport und MagentaTV übertragen - die deutschen Spiele kostenlos.

Die deutschen Basketballer gehen wieder auf Medaillenjagd! Vom 27. August bis zum 14. September findet die Basketball-Europameisterschaft 2025 statt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Turnier steigt dieses Jahr in vier Ländern. In Tampere/Finnland, Katowice/Polen, Limassol/Zypern und Riga/Lettland finden die Spiele der Vorrunde statt. Die K.o.-Phase wird anschließend komplett in der lettischen Hauptstadt Riga ausgetragen.

Basketball-EM 2025: Zeitplan

Gruppenphase: 27. August bis 4. September

27. August bis 4. September Achtelfinale: 6. und 7. September

6. und 7. September Viertelfinale: 9. und 10. September

9. und 10. September Halbfinale: 12. September

12. September Spiel um Platz drei: 14. September

14. September Finale: 14. September

Die deutsche EM-Gruppe

Weltmeister Deutschland hat eine durchaus machbare Gruppe erwischt. Für das DBB-Team beginnt die EM am Mittwoch (15.30 Uhr live auf MagentaSport und im SPORT1-Liveticker) in Tampere/Finnland mit dem Auftaktspiel gegen Montenegro. Bundestrainer Álex Mumbrú verpasst das Duell aufgrund eines Infekts.

{ "placeholderType": "MREC" }

EuroBasket 2025: Die Favoriten

Als Weltmeister gehört Deutschland zum Favoritenkreis. Weit oben eingestuft wird neben Serbien auch Frankreich, das bei den Olympischen Spielen im eigenen Land Silber holte.

Titelverteidiger Spanien hat nach dem Abschied seiner langjährigen Stars wahrscheinlich nur Außenseiterchancen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Diese NBA-Stars sind dabei

Insgesamt sind 32 Spieler aus der NBA bei der EM vertreten. Zu den bekanntesten Profis zählen Giannis Antetokounmpo (Griechenland), Nikola Jokic (Serbien) und Luka Doncic (Slowenien). Aus deutscher Sicht nehmen mit Kapitän Dennis Schröder, Franz Wagner, und Tristan da Silva gleich drei Stars aus der besten Liga der Welt teil.

Basketball-EM live bei MagentaSport und MagentaTV

Mit dem Start der EuroBasket 2025 am 27. August erwartet Basketball-Fans ein absolutes Highlight: über 170 Live-Stunden Basketball bei MagentaTV und MagentaSport. Alle 76 Spiele der EuroBasket werden live übertragen – die deutschen Spiele außerdem kostenlos. Damit bietet MagentaSport das größte TV-Angebot rund um die Basketball-Europameisterschaft.

EuroBasket: Diese Experten sind im Einsatz

Angeführt wird das On-Air-Team von MagentaSport von Weltmeister und NBA-Profi Moritz Wagner. Weitere Experten sind Per Günther, Ireti Amojo und Nationalspielerin Marie Gülich. Reporter wie Jan Lüdeke und Steffi Blochwitz berichten direkt aus Finnland und Lettland.

{ "placeholderType": "MREC" }