Basketball-EM: Auftaktniederlage für Titelverteidiger Spanien

SID 28.08.2025 • 16:10 Uhr Die Mannschaft von Trainer Sergio Scariolo patzt zu Beginn des Turniers. Vor drei Jahren hatten die Spanier noch Gold gewonnen.

Titelverteidiger Spanien hat bei der Basketball-EM zum Auftakt einen überraschenden Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Nationaltrainer Sergio Scariolo verlor ihr erstes Gruppenspiel gegen Georgien mit 69:83 (35:37).

{ "placeholderType": "MREC" }

Großen Anteil am Erfolg der Georgier hatte Alexander Mamukelaschwilli mit 19 Punkten, bester Scorer der spanischen Auswahl war Juancho Hernangomez mit 13 Zählern. Am Samstag (20.30 Uhr) wartet auf die Spanier, die den Abschied der letzten Altstars aus der goldenen Generation hinter sich haben, in der Gruppe C als Nächstes das Duell mit Bosnien-Herzegowina. Weitere Gegner sind Zypern, Italien und Griechenland. Die ersten vier Teams jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale.