Basketball-EM: Schwerer Schlag für DBB-Titelrivalen

SID 31.08.2025 • 12:56 Uhr Serbiens Kapitän Bogdan Bogdanovic kann nicht mehr bei der Basketball-EM spielen. Ein herber Dämpfer für die serbischen Titelträume.

Schwerer Schlag für den Deutschlands größten Titelkonkurrenten: Serbien kann bei der laufenden Basketball-EM Bogdan Bogdanovic nicht mehr einsetzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Teamkapitän fällt für das restliche Turnier wegen einer Oberschenkelverletzung aus, das gab der serbische Verband KSS am Sonntag bekannt.

NBA-Profi Bogdanovic (Los Angeles Clippers) hatte sich im zweiten Vorrundenspiel gegen Portugal (80:69) einen Muskelfaserriss zugezogen und im dritten gegen Lettland (84:80) bereits gefehlt.

Bogdanovic unterzieht sich Therapie in den USA

Der 33-Jährige wird sich nach KSS-Angaben nun einer Therapie in den USA unterziehen. Stefan Jovic übernimmt die Kapitänsrolle.

{ "placeholderType": "MREC" }

Serbien steht nach drei Siegen aus drei Spielen wie die deutsche Mannschaft vorzeitig im Achtelfinale.