Basketball-EM>

Basketball-EM: Schwerer Schlag für DBB-Titelrivalen

Schwerer Schlag für EM-Titelfavoriten

Serbiens Kapitän Bogdan Bogdanovic kann nicht mehr bei der Basketball-EM spielen. Ein herber Dämpfer für die serbischen Titelträume.
Lettland - Serbien: Highlights | FIBA Basketball-EM
SID
Serbiens Kapitän Bogdan Bogdanovic kann nicht mehr bei der Basketball-EM spielen. Ein herber Dämpfer für die serbischen Titelträume.

Schwerer Schlag für den Deutschlands größten Titelkonkurrenten: Serbien kann bei der laufenden Basketball-EM Bogdan Bogdanovic nicht mehr einsetzen.

Der Teamkapitän fällt für das restliche Turnier wegen einer Oberschenkelverletzung aus, das gab der serbische Verband KSS am Sonntag bekannt.

NBA-Profi Bogdanovic (Los Angeles Clippers) hatte sich im zweiten Vorrundenspiel gegen Portugal (80:69) einen Muskelfaserriss zugezogen und im dritten gegen Lettland (84:80) bereits gefehlt.

Bogdanovic unterzieht sich Therapie in den USA

Der 33-Jährige wird sich nach KSS-Angaben nun einer Therapie in den USA unterziehen. Stefan Jovic übernimmt die Kapitänsrolle.

Serbien steht nach drei Siegen aus drei Spielen wie die deutsche Mannschaft vorzeitig im Achtelfinale.

Durch den Ausfall von Bogdanovic sind die Gold-Aussichten des Weltmeisters um Kapitän Dennis Schröder nochmals gestiegen.

