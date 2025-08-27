Basketball-EM: Deutliche Kritik von Dennis Schröder

Daniel Höhn 27.08.2025 • 13:10 Uhr Dennis Schröder hat sich zu seinen brisanten Aussagen zum Vergleich mit Dirk Nowitzki geäußert – und zu einer Medienschelte ausgeholt.

Nach seinen Aussagen zum Vergleich mit Basketball-Ikone Dirk Nowitzki hat DBB-Kapitän Dennis Schröder nun die Medien kritisiert.

„Die versuchen, einen auszutricksen, dass irgendetwas rauskommt, was sie benutzen können, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist mein Gefühl“, wurde Schröder im Podcast „Kannst du so nicht sagen“, der von Athletiktrainer Arne Greskowiak und NBA-Star Moritz Wagner moderiert wird, zitiert.

„Ins falsche Licht gerückt“

Hintergrund der Aussagen war ein Interview im Stern in der vergangenen Woche. Dort hatte Schröder unter anderem gesagt, dass er „in diesem Land nie die gleiche Liebe bekommen wird wie Dirk Nowitzki“ und dies auch mit seiner Hautfarbe begründet.

Schröder fühlte sich missverstanden, räumte aber auch einen eigenen Fehler ein. „Leider kamen die wieder und haben das in das falsche Licht gerückt. Da hätten meine Frau und ich vielleicht einen besseren Job machen müssen, das nochmal durchzulesen und zu sagen: ‚Hört mal zu‘“, sagte er.

„Ich will mich gar nicht mit einem Dirk vergleichen"

Auch die Antworten, die auf die Frage zur Rolle als Olympia-Fahnenträger folgten, sorgten für Debatten. Nowitzki war 2008 Fahnenträger, Schröder im vergangenen Jahr. Für ihn sei, im Vergleich zu anderen Nationen, die „Negativität in Deutschland auf jeden Fall sehr, sehr hoch“.