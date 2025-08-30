Newsticker
Basketball-EM: Deutschland - Litauen heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

Topduell! Bleibt Deutschland Erster?

Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht das dritte Spiel in der Europameisterschaft an. So sehen Sie die Partie gegen Litauen live!
Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft feiert bei der Europameisterschaft den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Gegen Schweden lassen die DBB-Stars nichts anbrennen.
SPORT1
Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht das dritte Spiel in der Europameisterschaft an. So sehen Sie die Partie gegen Litauen live!

Zwei Gruppenspiele hat Deutschland in der Basketball-Europameisterschaft bereits bestritten. Aktuell führen sie die Tabelle der Gruppe B an.

Wann spielt Deutschland? Im Spiel gegen Litauen spielt das DBB-Team bereits zur Mittagszeit. (ab 12.30 Uhr im LIVETICKER). Im finnischen Tampere werden die Deutschen von den Tabellenzweiten herausgefordert.

Basketball-EM: So können Sie Deutschland vs. Schweden heute live verfolgen

  • TV: RTL, MagentaTV
  • Stream: RTL+, MagentaSport
  • LIVETICKER: SPORT1

EuroBasket: Auch weiterhin ohne Bundestrainer

Gegen Schweden trat die deutsche Nationalmannschaft souverän auf - das DBB-Team gewann am vorherigen Tag 105:83 (59:42). Auch ohne Bundestrainer Álex Mumbrú konnte die Mannschaft den ersten Tabellenplatz der Gruppe B erobern. Er fehlte in den letzten beiden Spielen auf Grund einer Erkrankung.

Auch in dem Spiel gegen Litauen sowie in der nächsten Partie wird Mumbrú nicht anwesend sein. Der Assistenztrainer Alan Imbrahimagic vertritt ihn in allen Spielen.

Das dritte deutsche EM-Spiel gegen Litauen können Sie live bei MagentaSport verfolgen. Alle 76 Spiele der EuroBasket werden live bei MagentaSport und MagentaTV übertragen - die deutschen Spiele kostenlos. Im Rahmen einer Partnerschaft mit der Deutschen Telekom zeigt auch RTL alle Spiele der deutschen Mannschaft im Free-TV.

Alle Spiele der FIBA EuroBasket 2025 live nur bei MagentaSport und MagentaTV - die deutschen Spiele kostenlos für alle!

