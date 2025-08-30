Basketball-EM: Deutschland - Litauen heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 30.08.2025 • 09:30 Uhr Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht das dritte Spiel in der Europameisterschaft an. So sehen Sie die Partie gegen Litauen live!

Zwei Gruppenspiele hat Deutschland in der Basketball-Europameisterschaft bereits bestritten. Aktuell führen sie die Tabelle der Gruppe B an.

Wann spielt Deutschland? Im Spiel gegen Litauen spielt das DBB-Team bereits zur Mittagszeit. (ab 12.30 Uhr im LIVETICKER). Im finnischen Tampere werden die Deutschen von den Tabellenzweiten herausgefordert.

Basketball-EM: So können Sie Deutschland vs. Schweden heute live verfolgen

TV : RTL, MagentaTV

: RTL, MagentaTV Stream : RTL+, MagentaSport

: RTL+, MagentaSport LIVETICKER: SPORT1

EuroBasket: Auch weiterhin ohne Bundestrainer

Gegen Schweden trat die deutsche Nationalmannschaft souverän auf - das DBB-Team gewann am vorherigen Tag 105:83 (59:42). Auch ohne Bundestrainer Álex Mumbrú konnte die Mannschaft den ersten Tabellenplatz der Gruppe B erobern. Er fehlte in den letzten beiden Spielen auf Grund einer Erkrankung.

Auch in dem Spiel gegen Litauen sowie in der nächsten Partie wird Mumbrú nicht anwesend sein. Der Assistenztrainer Alan Imbrahimagic vertritt ihn in allen Spielen.