Basketball-EM: Deutschland - Montenegro live im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 27.08.2025 • 12:30 Uhr Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft startet in die Europameisterschaft. Zum Auftakt geht es für Dennis Schröder und Co. gegen Außenseiter Montenegro.

Die Basketball-Europameisterschaft geht los - und Weltmeister Deutschland ist direkt gefordert!

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Mittwoch um 15:30 Uhr geht es für die DBB-Stars gegen Außenseiter Montenegro. Die Partie findet im finnischen Tampere statt, wo Deutschland seine komplette Vorrunde absolvieren wird. Sollte Deutschland unter die besten Vier in seiner Gruppe B kommen, geht es für die DBB-Stars in der K.o.-Phase im lettischen Riga weiter.

Basketball-EM: So können Sie Deutschland vs. Montenegro heute live verfolgen

TV: RTL, MagentaTV

RTL, MagentaTV Stream: RTL+, Magentasport

RTL+, Magentasport Ticker: SPORT1

EM: Wann spielt Deutschland?

{ "placeholderType": "MREC" }

Das deutsche EM-Auftaktspiel können Sie live bei MagentaSport verfolgen. Alle 76 Spiele der EuroBasket werden live bei MagentaSport und MagentaTV übertragen - die deutschen Spiele kostenlos.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit der Deutschen Telekom zeigt auch RTL alle Spiele der deutschen Mannschaft im Free-TV.

Deutschland zählt zu den Top-Favoriten

Die letzte Basketball-EM im Jahr 2022 schloss Deutschland im eigenen Land als Dritter ab, ein Jahr später krönten sich die DBB-Jungs in Asien zum Weltmeister. Bei Olympia im vergangenen Jahr verpasste Deutschland eine Medaille nur haarscharf, verlor das Spiel um Platz drei gegen Serbien mit 83:93.

{ "placeholderType": "MREC" }

Aushängeschilder der Deutschen sind die NBA-Stars Dennis Schröder und Franz Wagner. Bruder Moritz Wagner verpasst die EuroBasket aufgrund eines Kreuzbandrisses.