Basketball-EM: Magenta präsentiert EM-Team

SPORT1 07.08.2025 • 14:27 Uhr Streamingdienst MagentaSport überträgt alle Spiele der anstehenden Basketball-EM. Nun steht das On-Air-Team fest.

Nationalspielerin Marie Gülich wechselt ans Mikro und verstärkt das Expertenteam des Streamingdienstes MagentaSport bei der anstehenden Basketball-EM der Männer (27. August bis 14. September).

Die frühere WNBA-Akteurin, derzeit wegen eines Kreuzbandrisses außer Gefecht, wird beim Turnier als Neuzugang Spiele analysieren. Das gab MagentaSport am Donnerstag bekannt.

MagentaSport gibt sein EM-Team bekannt

Neben Gülich werden auch Per Günther und Ireti Amojo als Experten vor der Kamera fungieren. Zudem geben Steffen Hamann und Alex Vogel ihre Expertise als Co-Kommentatoren ab.

Durch die Sendungen führen die Moderatoren Jan Lüdeke sowie Steffi Blochwitz. Die Haupt-Kommentatoren sind unter anderem Basti Ulrich, Michael Körner, Alex Frisch und Lukas Schönmüller.

Kapitänin Gülich hatte die Frauen-EM in diesem Jahr wegen ihrer in der Vorbereitung erlittenen Verletzung verpasst, nun verstärkt sie das bestehende Fachpersonal um Per Günther.

MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroBasket 2025 live, dafür werden Studios in Tampere/Finnland und München eingerichtet. Die Partien mit deutscher Beteiligung können kostenfrei verfolgt werden.

Weltmeister Deutschland spielt in der Gruppenphase in Tampere gegen Montenegro, Schweden, Litauen, Großbritannien und den Gastgeber. Die Finalrunde findet in Riga/Lettland statt.

