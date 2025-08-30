Basketball-EM: Meilenstein für Schröder noch vor der Halbzeit

Vincent Wuttke 30.08.2025 • 13:29 Uhr Dennis Schröder überragt gegen Litauen erneut. Der deutsche Basketball-Star erreicht schon vor der Halbzeit einen Meilenstein.

Meilenstein für Dennis Schröder! Der deutsche Basketball-Star schaffte in der ersten Hälfte im Vorrunden-Kracher gegen Litauen seinen 500. Punkt bei einer Europameisterschaft. Damit ist er erst der zweite DBB-Spieler, dem dies je gelang.

Der Spielmacher überragte gegen den Mitfavoriten erneut. Schon zur Pause hatte der Mann von den Sacramento Kings aus der NBA 15 Zähler auf seinem Konto. Deutschland führte dank seines Anführers auch mit 55:47.

Dennis Schröder Nummer 2 hinter Nowitzki

Die Nummer eins in der ewigen deutschen Rangliste wird Schröder wohl nicht mehr erreichen. Dirk Nowitzki steht dort mit 1.052 Punkten ganz weit oben.

Die Legende absolvierte aber auch 49 Partien für diese Bestmarke. Schröder brauchte nur 23 Partien.

Gegen Litauen zauberte zudem auch Schröders guter Kumpel Daniel Theis vor der Pause. Der Center erzielte 14 Punkte.