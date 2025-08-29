Basketball-EM: Nächster klarer Erfolg! DBB-Team knackt Bestmarke

Nächster klarer deutscher Erfolg bei der Basketball-Europameisterschaft! Der Weltmeister von 2023 hat am Freitag den zweiten Sieg im zweiten Spiel perfekt gemacht.
DBB-Bestmarke bei nächstem Erfolg
Deutschland besiegte Schweden deutlich mit 105:83 (59:42) und ließ über das gesamte Spiel wenig anbrennen. Topscorer für das deutsche Team wurde Kapitän Dennis Schröder mit 23 Punkten, Franz Wagner legte 21 Zähler auf.
Mit 59 erzielten Punkten in der ersten Halbzeit stellte Deutschland eine neue Bestmarke auf: Nie zuvor gelangen der DBB-Auswahl bei einem EM-Spiel mehr Punkte in einer ersten Halbzeit. „Wir sind sehr gut rausgekommen. Wenn wir im dritten Drittel starten wie in der ersten Halbzeit, sieht es sehr gut aus“, sagte Justus Hollatz in der Halbzeit.
Litauen wartet am Samstag
Bereits das erste Vorrundenspiel im finnischen Tampere hatte Deutschland souverän gewonnen. Am Mittwoch feierte die DBB-Auswahl einen ungefährdeten 106:76-Sieg gegen Montenegro.
Schon morgen geht es für Deutschland mit Spiel drei weiter. Dann wartet mit Litauen der erste echte Härtetest für Dennis Schröder und Co.. Anwurf ist erneut um 12:30 Uhr.