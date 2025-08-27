Basketball-EM: Spaziergang für Topfavorit Serbien

SID 27.08.2025 • 21:56 Uhr Serbien legt einen furiosen EM-Auftakt hin. Das Team um NBA-Superstar Nikola Jokic lässt Außenseiter Estland keine Chance.

Goldfavorit Serbien hat gleich zu Beginn der Basketball-EM die Muskeln spielen lassen. Das Team um NBA-Superstar Nikola Jokic (Denver Nuggets) schlug Außenseiter Estland am Mittwochabend in der lettischen Hauptstadt Riga 98:64 (56:29) und setzte sich nach der dominanten Vorstellung an die Spitze der Vorrundengruppe A.

{ "placeholderType": "MREC" }

Jokic kam mit elf Punkten und zehn Rebounds auf ein Double-Double, Topscorer der Serben war Nikola Jovic (18 Punkte).

Die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic, der Deutschland 1993 zum bislang einzigen Europameistertitel geführt hatte, war zum Auftakt kaum gefordert. Spätestens nach dem 10:0-Lauf zu Beginn der zweiten Halbzeit zum 66:29 (22. Minute) war das einseitige Duell praktisch entschieden.

Die Serben hatten Weltmeister Deutschland in der Vorbereitung beim Supercup in München klar geschlagen (91:81) und ihre Favoritenrolle für die EuroBasket untermauert.

{ "placeholderType": "MREC" }