Basketball-EM startet mit Rekord-Paukenschlag

Vincent Wuttke 27.08.2025 • 18:36 Uhr Die Basketball-EM startet mit einem bemerkenswerten Auftritt. Ein NBA-Star steht im Fokus.

Die Basketball-EM ist mit einem Paukenschlag gestartet. Litauen hat beim 94:70 (41:33) gegen Großbritannien in der deutschen Vorrundengruppe direkt einen Rekord gebrochen.

Die Litauer sammelten sagenhafte 57 Rebounds während der 40 Minuten ein. Das schaffte zuvor noch kein Team in der Turnierhistorie. Dabei spielt ihr größter Star mit Domantas Sabonis bei dieser Europameisterschaft nicht einmal.

Dennoch wurde die bisherige Bestmarke von Russland und Kroatien (jeweils 54 Rebounds) direkt übertroffen. Mit Jonas Valanciunas stand ein NBA-Urgestein im Fokus.

Der Center der Denver Nuggets kam auf 18 Zähler und neun Rebounds. Damit überflügelte der 33-Jährige auch Spaniens Legende Pau Gasol in der ewigen Bestenliste der Balleinsammler.

Valanciunas überholt Gasol

Valanciunas hat während seiner Karriere bei Europameisterschaften nun 309 Rebounds auf dem Konto und rückte auf Rang vier vor. Position drei winkt schon im nächsten Spiel. Dort steht der Franzose Boris Diaw. Platz eins, den Pau Gasol belegt, ist aber wohl außer Reichweite mit 475 Rebounds.

„Wenn wir nicht gewinnen, sind die individuellen Rekorde bedeutungslos“, sagte Valanciunas nach dem Spiel. „Aber es ist schön, Marc überholt zu haben, und hoffentlich kann ich weiter aufsteigen.“

Mit seinem Auftritt zeigte Valanciunas auch den deutschen Stars seine Klasse. Am Sonntag kommt es zum direkten Duell.

