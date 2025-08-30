Basketball-EM: Topfavorit Serbien im Achtelfinale

Newsticker
Nikola Jokic im Spiel gegen Lettland
Nikola Jokic im Spiel gegen Lettland
© IMAGO/Veselinov/SID/IMAGO/Ivica Veselinov
SID
Für die Serben überragt Nikola Jokic. Ein anderer NBA-Star kann eine Niederlage nicht verhindern.

NBA-Superstar Nikola Jokic hat Goldfavorit Serbien vorzeitig ins Achtelfinale der Basketball-EM geführt. Der 30-Jährige erzielte beim 84:80 gegen Lettland in Riga überragende 39 Punkte, es war nach den Erfolgen gegen Estland (98:64) und Portugal (80:69) der dritte Sieg im dritten Spiel für den Vizeweltmeister in Vorrundengruppe A.

Die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic, der Deutschland 1993 zum bislang einzigen Europameistertitel geführt hatte, hatte Weltmeister Deutschland in der Vorbereitung beim Supercup in München klar geschlagen (91:81) und bestätigt ihre Favoritenrolle für die EuroBasket eindrucksvoll. Weitere Gruppengegner des achtmaligen Titelgewinners sind Tschechien und die Türkei.

Slowenien steht derweil nach der zweiten Niederlage bereits mächtig unter Druck. Das Team um NBA-Superstar Luka Doncic unterlag Frankreich mit 95:103, Doncic konnte die Pleite trotz 39 Punkten nicht verhindern. Die Slowenen sind das Schlusslicht in Gruppe D.

