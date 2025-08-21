Basketball-EM-Test: Spanien vs. Deutschland LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 21.08.2025 • 18:00 Uhr Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet ihren vorletzten Test vor der Basketball-EM. In Madrid fordern Dennis Schröder und Co. Spanien.

Vorletzter Härtetest vor der Basketball-Europameisterschaft! Am Donnerstagabend (21:00 Uhr) trifft die deutsche Nationalmannschaft in Madrid auf EM-Mitfavorit Spanien.

Am Samstag kommt es dann in Köln zum „Rückspiel“ gegen die Iberer, bevor am Mittwoch, den 27. August, die Basketball-Europameisterschaft beginnt. Deutscher Auftaktgegner ist dann Montenegro (15:30 Uhr).

Basketball: So können Sie Spanien vs. Deutschland live verfolgen

Spielbeginn ist am Abend um 21:00 Uhr. MagentaSport überträgt die Begegnung zwischen Spanien und Deutschland kostenfrei im Stream.

Für den Bundestrainer der DBB-Mannschaft Álex Mumbrú ist es ein ganz besonderes Spiel. Der 46-Jährige trifft auf sein Heimatland, dennoch bekommt er die Unterstützung seiner Familie. „Mein Sohn hat sogar ein Trikot von Franz Wagner“, sagte Mumbrú der Sport Bild. „Auch meine Freunde sind für Deutschland. Wenn sie uns nicht die Daumen drücken, sind sie nicht meine Freunde“, erklärte der frühere Nationalspieler mit einem Lachen.

Mumbrú muss noch zwei Spieler streichen

Mumbrú plagen Sorgen, die von ihm erdachte Spielidee, der etwas schnellere Stil, sitzt noch nicht ganz, er muss vor seinem ersten großen Turnier noch einige Fragen beantworten. Teenager Christian Anderson strich der Nachfolger von Goldcoach Gordon Herbert am Montag, es müssen zwei weitere Spieler folgen, nur zwölf fliegen kommende Woche mit nach Finnland - derzeit stehen 14 Profis im Kader.

Es dürfte einen „Großen“ und einen „Kleinen“ erwischen. Nelson Weidemann könnte es treffen, vielleicht Leon Kratzer oder Oscar da Silva, vielleicht auch einen angeschlagener Spieler. Spätestens nach den Tests muss sich Mumbrú entscheiden, könnte den letzten Cut aber früher vornehmen.

Als Spieler wurde Mumbrú mit den Spaniern Welt- und Europameister, sein Seitenwechsel bringt Schwierigkeiten. „Alle, die mich kennen, wissen, dass ich der spanischen Nationalmannschaft das Beste wünsche. Außer, sie spielen gegen meine Mannschaft“, betonte Mumbrú.

