Basketball-EM: Schlechte Nachrichten um Deutschland-Trainer

SID 28.08.2025 • 13:02 Uhr Aufgrund seines Infekts muss der Bundestrainer auch im zweiten und dritten EM-Spiel aussetzen.

Die deutschen Basketballer müssen auch in den kommenden beiden EM-Gruppenspielen auf Bundestrainer Àlex Mumbrú verzichten.

Wie Teamarzt Oliver Pütz bei einer Medienrunde am Donnerstag im finnischen Tampere mitteilte, fällt der Spanier für die Partien am Freitag gegen Schweden und am Samstag (beide 12.30 Uhr) gegen Litauen aus. Mumbrú war am Montag nach der Ankunft ins Krankenhaus eingeliefert worden.

„Das stabilisiert sich alles Tag für Tag. Er ist auf dem Weg der Besserung“, sagte Pütz.

Laut Aussage des Arztes plage Mumbrú ein „ein akutes Abdomen, im Bauchraum gibt es ein Problem, das für eine Notfallsituation sorgte. Das muss dann beherrscht werden und ist beherrscht.“

Assistent Ibrahimagic weiter in der Hauptrolle

Wie Pütz weiter ausführte, könnte es auch sein, dass Mumbrú erst zur Finalrunde in Riga zurückkehrt: „Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt. Man kann davon ausgehen, dass es vielleicht eher nicht Tampere wird.“

Assistenztrainer Alan Ibrahimagic wird Mumbrú im Duell mit den Skandinaviern erneut vertreten. Der 47-Jährige hatte bereits beim EM-Auftakt am Mittwoch gegen Montenegro (106:76) an der Seitenlinie gestanden.