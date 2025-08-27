Basketball: Weiss gibt Halbfinale als EM-Ziel aus

SID 27.08.2025 • 08:45 Uhr Vor dem Auftakt gegen Montenegro lobt der DBB-Präsident auch den neuen Bundestrainer Álex Mumbrú.

Präsident Ingo Weiss vom Deutschen Basketball Bund (DBB) hat die Top vier als Zielvorgabe für die Europameisterschaft ausgegeben. "Ich würde mich freuen, wenn wir das Halbfinale erreichen. Das wäre ein Erfolg. Dann sehen wir weiter, was drin ist. Ich habe Respekt vor den Jungs, weil sie sagen, dass sie Gold holen wollen. Darüber freue ich mich", sagte Weiss dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Nationalmannschaft war bei den vergangenen drei großen Turnieren immer in die Vorschlussrunde gekommen. Bei der EM 2022 gab es Bronze, bei der WM 2023 Gold und bei Olympia im Vorjahr in Paris wurde Deutschland Vierter. Vor dem anstehenden Turnier, bei dem die Deutschen am Mittwoch (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) in Tampere gegen Montenegro in die Gruppenphase starten, hatte Kapitän Dennis Schröder die Goldmedaille als Ziel formuliert.