Basketballer ohne Voigtmann gegen Schweden

SPORT1 29.08.2025 • 12:06 Uhr Der Weltmeister fehlt im zweiten EM-Gruppenspiel aus Gründen der Belastungssteuerung.

Die deutschen Basketballer treten im zweiten EM-Gruppenspieler ohne Johannes Voigtmann an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) kurz vor dem Beginn der Partie am Freitag (12.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen Schweden in Tampere/Finnland mitteilte, setzt der Weltmeister aus Gründen der Belastungssteuerung aus.

Hintergrund sind Kniebeschwerden des Centers, allerdings handelt es sich zunächst noch um eine Vorsichtsmaßnahme. Das bestätigte Interimstrainer Alan Ibrahimagic vor der Partie.

Beim 106:76-Sieg zum Auftakt gegen Montenegro hatte der 32-Jährige am vergangenen Mittwoch noch mitgewirkt.

-----