Sorgen vor EM-Start! Deutscher Bundestrainer im Krankenhaus

SID 26.08.2025 • 11:20 Uhr Bundestrainer Álex Mumbrú leidet an einem akuten Infekt und wird den deutschen Turnierstart gegen Montenegro verpassen.

Die deutschen Basketball-Weltmeister müssen zum EM-Start auf Bundestrainer Álex Mumbrú verzichten. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag mitteilte, laboriert der Spanier an einem akuten Infekt und wurde am Montag zur Vorsorge in ein Krankenhaus im finnischen Tampere gebracht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Damit fällt der 46-Jährige für das Auftaktspiel der Gruppenphase am Mittwoch (15.30 Uhr) gegen Montenegro aus.

Laut DBB werde Mumbrú stationär behandelt, es gehe im mittlerweile „deutlich besser“. Indessen steht noch nicht fest, wann er zum Team zurückkehren wird. Seine Aufgaben als Cheftrainer übernimmt Alan Ibrahimagic.

Die Deutschen treffen in der Vorrunde neben Montenegro noch auf Schweden (29. August), Litauen (30. August), Großbritannien (1. September) und Finnland (3. September).