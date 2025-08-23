Newsticker
Basketball-EM

EM-Kader steht: Mumbrú streicht finalen DBB-Star

Bundestrainer streicht DBB-Star

Der Bundestrainer trifft nach der EM-Generalprobe eine schwierige Entscheidung. Der Point Guard hatte gegen Spanien nur einen Kurzeinsatz.
Nelson Weidemann fährt nicht zur EM
© IMAGO/Oscar J. Barroso/SID/Oscar J. Barroso
SID
Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú hat nach der erfolgreichen Generalprobe Nelson Weidemann aus seinem EM-Kader gestrichen.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Weltmeister David Krämer aufgrund seiner Muskelverletzung keine Freigabe von seinem neuen Verein Real Madrid für die Europameisterschaft (27. August bis 14. September) erhält. Alle Spiele der FIBA EuroBasket 2025 live bei MagentaSport!

Deutscher Kader für EM steht

Damit ist das zwölfköpfige EM-Aufgebot, das von Kapitän Dennis Schröder und NBA-Star Franz Wagner angeführt wird, perfekt.

Point Guard Weidemann von Bundesligist ratiopharm Ulm war am Samstag beim 95:78 (49:39) gegen Europameister Spanien bereits nur zu einem Kurzeinsatz gekommen.

In der EM-Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) im finnischen Tampere neben Auftaktgegner Montenegro (Mittwoch, 15.30 Uhr) und Gastgeber Finnland auf Litauen, Schweden und Großbritannien. Die Endrunde steigt in Lettlands Hauptstadt Riga.

