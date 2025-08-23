EM-Kader steht: Mumbrú streicht finalen DBB-Star

Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú hat nach der erfolgreichen Generalprobe Nelson Weidemann aus seinem EM-Kader gestrichen.
Bundestrainer streicht DBB-Star
Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Weltmeister David Krämer aufgrund seiner Muskelverletzung keine Freigabe von seinem neuen Verein Real Madrid für die Europameisterschaft (27. August bis 14. September) erhält. Alle Spiele der FIBA EuroBasket 2025 live bei MagentaSport!
Deutscher Kader für EM steht
Damit ist das zwölfköpfige EM-Aufgebot, das von Kapitän Dennis Schröder und NBA-Star Franz Wagner angeführt wird, perfekt.
Point Guard Weidemann von Bundesligist ratiopharm Ulm war am Samstag beim 95:78 (49:39) gegen Europameister Spanien bereits nur zu einem Kurzeinsatz gekommen.
In der EM-Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) im finnischen Tampere neben Auftaktgegner Montenegro (Mittwoch, 15.30 Uhr) und Gastgeber Finnland auf Litauen, Schweden und Großbritannien. Die Endrunde steigt in Lettlands Hauptstadt Riga.