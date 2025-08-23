EM-Kader steht: Mumbrú streicht finalen DBB-Star

SID 23.08.2025 • 21:58 Uhr Der Bundestrainer trifft nach der EM-Generalprobe eine schwierige Entscheidung. Der Point Guard hatte gegen Spanien nur einen Kurzeinsatz.

Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú hat nach der erfolgreichen Generalprobe Nelson Weidemann aus seinem EM-Kader gestrichen.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Weltmeister David Krämer aufgrund seiner Muskelverletzung keine Freigabe von seinem neuen Verein Real Madrid für die Europameisterschaft (27. August bis 14. September) erhält. Alle Spiele der FIBA EuroBasket 2025 live bei MagentaSport!

Deutscher Kader für EM steht

Damit ist das zwölfköpfige EM-Aufgebot, das von Kapitän Dennis Schröder und NBA-Star Franz Wagner angeführt wird, perfekt.

Point Guard Weidemann von Bundesligist ratiopharm Ulm war am Samstag beim 95:78 (49:39) gegen Europameister Spanien bereits nur zu einem Kurzeinsatz gekommen.

