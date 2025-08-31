Historische Doncic-Gala bei Slowenien-Sieg

NBA-Superstar Luka Doncic hat Slowenien bei der EuroBasket im dritten Anlauf zum ersten Sieg geführt und ist dabei in einen erlesenen Kreis vorgedrungen. Als erst fünftem Spieler in der EM-Geschichte gelang dem Point Guard der Los Angeles Lakers beim 86:69 (43:31) über Belgien ein Triple-Double.
Historische Doncic-Gala
Doncic kam in Kattowitz/Polen als bester Werfer des Gruppenspiels auf 26 Punkte, elf Assists und zehn Rebounds. Zuvor waren zweistellige Werte in drei Kategorien nur Stojko Vrankovic (1993), Toni Kukoc (1995/beide Kroatien), Rares Mandache (2017/Rumänien) und Mateusz Ponitka (2022/Polen) gelungen.
Die Slowenen hatten zuvor gegen Vorrunden-Gastgeber Polen (95:105) und Frankreich (95:103) verloren. Der Europameister von 2017 muss um das Achtelfinalticket bangen.
Antetokounmpo führt Griechenland zum Blowout-Sieg
Deutlich besser sieht es für Griechenland aus, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) führte sein Team am Sonntag in Limassol/Zypern zu einem 94:53 (46:29) gegen Georgien.
Es war der dritte Sieg im dritten Spiel für den Medaillenkandidaten, rechnerisch durch sind die Griechen aber noch nicht. Nur wenn Zypern später Spanien oder Italien am Abend Bosnien und Herzegowina schlägt, ist das Achtelfinalticket sicher. Drei Siege dürften aber in jedem Fall reichen.