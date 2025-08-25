Rekordspieler sicher: DBB-Team bei EM "Medaillenfavorit"

SID 25.08.2025 • 06:33 Uhr Basketball-Rekordnationalspieler Patrick Femerling traut dem DBB-Team bei der anstehenden EM Großes zu.

Rekordnationalspieler Patrick Femerling traut den deutschen Basketballern bei der anstehenden Europameisterschaft eine Medaille zu. „Deutschland ist auf jeden Fall Medaillenfavorit und ich wünsche mir, dass Deutschland Gold gewinnt“, sagte der 50-Jährige im SID-Interview. Am Mittwoch startet die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) im finnischen Tampere gegen Montenegro in die EM-Gruppenphase.

Für Álex Mumbrú beginnt dann auch sein erstes Turnier als Bundestrainer. Der spanische Coach hat das Spielsystem angepasst und lässt deutlich schneller spielen. „So gibt es mehr Möglichkeiten, an die Freiwurflinie zu kommen, leichte Punkte zu erzielen und schneller Druck auf die Defense zu machen“, erklärte Femerling. Die Grundgeschwindigkeit zu erhöhen sei „immer eine gute Maßnahme“.

Dennis Schröder beim DBB im Fokus

Besonders im Fokus steht bei der EM auch nach Meinung von Femerling Kapitän Dennis Schröder. „Er ist der vokale Anführer. Er ist bereit, die Verantwortung zu übernehmen auf dem Feld“, sagte der ehemalige Center. Alleine könne Schröder es aber auch nicht machen.

NBA-Star Franz Wagner ist laut Femerling „vielleicht ein nicht ganz so lauter Anführer, aber ist durch das, was er macht auf dem Feld, auch ein Anführer“.

