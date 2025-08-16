EM in Gefahr: Große Sorgen um Doncic

SID 16.08.2025 • 20:19 Uhr Beim Vorbereitungsspiel in Lettland prallt Superstar Luka Doncic unglücklich mit einem Mitspieler zusammen.

Schrecksekunde für Sloweniens Basketballer: Superstar Luka Doncic musste beim EM-Test in Lettland vorzeitig angeschlagen vom Feld. Bei der 88:100-Niederlage am Samstag fiel sein Mitspieler Gregor Hrovat im dritten Viertel unglücklich auf den Spielmacher von den Los Angeles Lakers, wobei sich Doncic scheinbar am Knie verletzte.

Doncic ging in die Kabine und kehrte nicht mehr ins Spiel zurück. Genauere Informationen zu seinem Gesundheitszustand gab es zunächst nicht. Zuvor hatte der 26-Jährige allein in den ersten zwei Vierteln 26 Punkte aufgelegt.

Doncic hatte während der EM-Vorbereitung im ersten Testspiel gegen Deutschland (89:103) vor einer Woche in Ljubljana gespielt, im zweiten Duell zwei Tage später in Mannheim (70:80) hatte er bereits angeschlagen ausgesetzt. Auch bei der 72:94-Niederlage der Slowenen am Freitag in Litauen fehlte Doncic.

Die letzten Tests vor der EM bestreitet der Europameister von 2017 am Dienstag in Ljubljana gegen Großbritannien und am Donnerstag in Belgrad gegen Serbien.

