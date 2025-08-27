Moritz Wagner über Reha: "Depressive Phasen durchgemacht"

SID 27.08.2025 • 05:18 Uhr In einem Podcast spricht der verletzte Basketball-Nationalspieler über mentale Herausforderungen.

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner arbeitet derzeit in der Reha an seinem Comeback - und gewinnt dabei auch einige Erkenntnisse über mentale Herausforderungen. "Ich habe depressive Phasen durchgemacht, aber dadurch auch gelernt, Wichtiges im Leben zu erkennen", sagte der 28-Jährige im Podcast "Abteilung Basketball" von MagentaSport: "Diese Erfahrung wird mir helfen, wenn ich wieder spiele – schlechte Spiele oder Fehlwürfe relativieren sich."

Im Süden Kaliforniens trainiere Wagner derzeit "mit Leuten, die ich seit meinen Lakers-Zeiten kenne. Ich habe mich entschieden, die Reha ganz oder gar nicht zu machen – und mache sie ganz". Er habe "optimale Bedingungen, sehe gute Fortschritte und bin seit einigen Wochen sehr zuversichtlich, dass ich bald wieder spielen kann".

Bei der EM, die für Weltmeister Deutschland am Mittwoch (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) im finnischen Tampere mit dem Duell gegen Montenegro beginnt, wird Wagner als Experte für MagentaSport agieren. "Ich nehme das hier ernst. Ich hatte viele Gespräche mit Franz. Für mich ist es eine Möglichkeit zu lernen", sagte der ältere der Wagner-Brüder: "Von außen sieht man das Spiel anders. Solche Dynamiken zu reflektieren, ist spannend, es passt gut in meine Reha-Phase."