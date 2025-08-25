Neuer Job für den Weltmeister: „Mo“ Wagner wird EM-Experte

SID 25.08.2025 • 14:11 Uhr "Ich bin ja keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt", sagt der NBA-Profi.

Auf dem Parkett kann Moritz Wagner nicht zum Einsatz kommen, eine Rolle spielt der Weltmeister bei der anstehenden Basketball-EM aber dennoch. Der Center von Orlando Magic, wegen der Folgen eines Kreuzbandrisses beim Turnier nur Zuschauer, wird Experte beim übertragenden Sender MagentaSport.

„Was ihr von mir erwarten könnt?! Ich bin ja keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt“, sagte Wagner zu seiner neuen Aufgabe: „Es ist jetzt auch eine ganz andere Perspektive. Ich hoffe, dass ich auch was dabei lernen kann. Das wird eine tolle Erfahrung mit viel Spaß und viel Lachen.“

NBA-Profi Wagner (28) werde die Live-Übertragungen begleiten und „vielseitig im Programm als Experte aus den USA“ eingebunden sein, heißt es in der Mitteilung. Zu den Einsätzen zählen TV-Analysen bei ausgewählten deutschen und internationalen Spielen sowie Expertisen im Podcast „EuroBasket Spezial“, dem EM-Tagebuch von MagentaSport.

Wahner wird damit auch die Leistungen seiner jüngeren Bruders Franz bewerten, der ab Mittwoch (bis 14. September) mit dem deutschen Nationalteam um eine Medaille kämpft. „Wenn wir nicht um die Goldmedaille und nicht um den Gewinn des Turniers spielen, sind wir auf der falschen Linie“, sagt Moritz Wagner zu den Aussichten: „Das ist bei allen das Ziel.“

