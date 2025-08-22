Nowitzkis EM-Tipps: Gold für Deutschland, Schröder MVP

SID 22.08.2025 • 10:39 Uhr Mit seiner Einschätzung ist der frühere NBA-Superstar unter den befragten Experten allerdings ziemlich allein.

Nach dem Weltmeistertitel holen die deutschen Basketballer auch EM-Gold, und das angeführt vom Turnier-MVP Dennis Schröder. Davon ist zumindest Dirk Nowitzki überzeugt. Bei einer Umfrage der FIBA Europe entschied sich der frühere NBA-Superstar bei der Medaillenvergabe für Deutschland (Gold), Serbien (Silber) und Frankreich (Bronze). Als besten Spieler der EuroBasket (ab 27. August) erwartet der Würzburger den deutschen Kapitän Schröder.

