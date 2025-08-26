Basketball-EM: "Enorme Entwicklung" bei Wagner - Lob für Schröder

SID 26.08.2025 • 08:42 Uhr Serbiens Nationaltrainer lobt Franz Wagner und Dennis Schröder. Dem DBB-Team traut er bei der EM „etwas Spezielles“ zu.

Serbiens Nationaltrainer Svetislav Pesic sieht Franz Wagner auf einem ähnlichen Niveau wie die europäischen NBA-Superstars Nikola Jokic, Luka Doncic und Giannis Antetokounmpo.

Im Interview mit der FAZ nannte der 75-Jährige Wagner als einen der Spieler, die die nordamerikanische Basketball-Profiliga in diesem Jahrzehnt prägen: „Er hat eine enorme Entwicklung gemacht. Für mich gehört er in eine Gruppe mit den dreien“, sagte Pesic.

Der Trainer, der Deutschland 1993 zum EM-Titel geführt hatte, lobte neben Wagner außerdem den deutschen Kapitän: Bei den letzten großen Turnieren „hat man gesehen, dass es in Europa keinen besseren Point Guard gibt als Dennis Schröder“.

Dementsprechend traut der Serbe dem Weltmeister bei der EuroBasket viel zu. „Wenn du, wie Deutschland, zwei solche Spieler hast, kannst du etwas Spezielles erreichen“, stellte der Ex-Bundestrainer klar.

Serbiens Nationaltrainer lässt Zukunft offen

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) startet am Mittwoch (15.30 Uhr/MagentaSport) im finnischen Tampere gegen Montenegro ins Turnier.

Nur wenige Stunden später bestreitet Serbien sein Auftaktmatch gegen Estland, der Vize-Weltmeister ist großer Titelfavorit. Auch aufgrund der Anwesenheit von Superstar Jokic, den sein Trainer wegen seines Trainingseifers als „richtiges Vorbild“ bezeichnete.