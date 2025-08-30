Rassismus gegen Schröder: Fan erhält Hallenverbot

SID 30.08.2025 • 18:54 Uhr Nach den rassistischen Beleidigungen gegen den Kapitän der deutschen Basketballer wird ein Zuschauer von allen weiteren EM-Spielen ausgeschlossen.

Nach den rassistischen Ausfällen gegen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat ein Fan bei der Basketball-EM Hallenverbot erhalten. Wie der Verband FIBA Europe mitteilte, sei der Zuschauer, der Schröder am Samstag während der Halbzeit des Gruppenspiels gegen Litauen im finnischen Tampere beleidigte, durch Bilder der Sicherheitskameras identifiziert worden. In der Folge wurde der Person der Zugang zu allen weiteren EM-Partien untersagt.

