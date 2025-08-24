"Richtig Bock": DBB-Team mit Rückenwind zur EM

SID 24.08.2025 • 06:09 Uhr Im finalen Test zeigt das Team seine beste Leistung in der Vorbereitung und kann sich dabei auf Franz Wagner sowie Kapitän Dennis Schröder verlassen.

Nach der starken Leistung im letzten Härtetest fahren die deutschen Basketball-Weltmeister mit viel Rückenwind zur Europameisterschaft. "Ich fand, es war unser bestes Spiel in der Vorbereitung", sagte NBA-Star Franz Wagner nach dem souveränen 95:78-Erfolg gegen Europameister Spanien. Der Topscorer (29 Punkte) habe nun "richtig Bock" auf das Turnier, "Vorbereitung reicht jetzt auch langsam".

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch Dennis Schröder (22 Punkte) brillierte am Samstagabend in Köln – insbesondere in der entscheidenden Phase übernahm der Kapitän gemeinsam mit Wagner die Verantwortung. Schröder blickte nach dem begeisternden Sieg auf die vergangenen Wochen zurück: "Es war eine Gewöhnungsphase für ein, zwei Wochen. Wir haben die Testspiele gut genutzt – und das letzte souverän gespielt für 40 Minuten." Nun könne man mit einem "guten Gefühl nach Tampere" reisen, sagte der NBA-Profi.

In der finnischen Stadt absolviert die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) die EM-Gruppenphase. Am Mittwoch (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) beginnt das Turnier gegen Montenegro. "Das große Ziel ist Gold. Ich glaube, jeder in der Kabine denkt so", sagte Schröder mit Blick auf die Titelmission der Weltmeister.

Der neue Bundestrainer Álex Mumbrú verkündete nach dem Spiel, dass Nelson Weidemann nicht mit nach Finnland fahren werde. Damit ist der Zwölf-Mann-Kader final, da der DBB bereits vor dem Tip-off bekannt gegeben hatte, dass Weltmeister David Krämer aufgrund seiner Muskelverletzung keine Freigabe von seinem neuen Verein Real Madrid erhalten habe und daher für die EM ausfällt.

{ "placeholderType": "MREC" }