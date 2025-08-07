Schröder hat Gold im Sinn: Die "große Trophäe" holen

SID 07.08.2025 • 13:47 Uhr "Wenn wir unsere Sachen machen, dann können wir gegen jeden gewinnen", sagt der Weltmeisterkapitän vor der EM.

Für Dennis Schröder geht es bei der EuroBasket um nicht weniger als Gold, daran lässt der Weltmeisterkapitän keinen Zweifel. „Wir sind alle ready und versuchen natürlich, die große Trophäe nach Deutschland zu holen“, sagte der NBA-Profi im Interview mit MagentaSport.

„Alle haben Bock“, betonte der Spielmacher der Sacramento Kings vor dem anstehenden Turnier (27. August bis 14. September). Im Team sei „so viel Talent, so viel Charakter, Leute, die wirklich nur gewinnen wollen“, so Schröder: „Mit denen ist alles möglich.“

„Jeder weiß, wie er impacten kann“

Ein Vorteil sei zudem, dass sich die Mannschaft kaum verändert hat, zehn der zwölf Weltmeister gehören zum vorläufigen Aufgebot. „Jeder kennt seine Rolle im Team. Teamchemie steht an erster Stelle“, sagte Schröder: „Jeder weiß, wie er impacten kann.“

Weltmeister Deutschland misst sich in der Gruppenphase in Tampere mit Montenegro, Schweden, Litauen, Großbritannien und Gastgeber Finnland. Für Schröder geht es aber nicht so sehr darum, auf die Gegner zu schauen: „Wenn wir unsere Sachen machen, dann können wir gegen jeden gewinnen. Am Ende des Tages liegt es an uns. Wir sollten uns auf uns fokussieren.“

