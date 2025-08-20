Tests gegen Spanien: Mumbrús Familie hält zum DBB-Team

SID 20.08.2025 • 07:18 Uhr Bei den finalen Vorbereitungsspielen gegen Álex Mumbrús Heimatland holt sich der Weltmeister den letzten Schliff für die EM.

Die Familie des neuen Basketball-Bundestrainers Álex Mumbrú hält bei den finalen EM-Tests gegen Spanien zur deutschen Nationalmannschaft. „Mein Sohn hat sogar ein Trikot von Franz Wagner. Auch meine Freunde sind für Deutschland. Wenn Sie uns nicht die Daumen drücken, sind sie nicht meine Freunde (lacht). Alle, die mich kennen, wissen, dass ich der spanischen Nationalmannschaft das Beste wünsche. Außer, sie spielen gegen meine Mannschaft“, sagte Mumbrú der Sport Bild.

Der 46-Jährige, der mit Spanien als Spieler Welt-und Europameister geworden war, trifft am Donnerstag (21.00 Uhr) in Madrid und am Samstag (19.00 Uhr/beide MagentaSport) in Köln auf sein Heimatland. Nach den Duellen mit dem Europameister steht am 27. August der EM-Auftakt in Tampere gegen Montenegro an.