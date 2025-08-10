EM-Aus? Deutscher Basketball-Star gibt Verletzungsupdate

SID 10.08.2025 • 18:46 Uhr Daniel Theis rechnet fest mit seiner Teilnahme an der Basketball-EM. Der Weltmeister verpasste die ersten Vorbereitungsspiele angeschlagen.

Weltmeister Daniel Theis hat Entwarnung gegeben und rechnet fest mit seiner Teilnahme an der anstehenden Basketball-EM. „Der körperliche Zustand ist gut. Es sollte keine Probleme geben“, sagte der 33-Jährige von der AS Monaco am Sonntag in der Pause des EM-Vorbereitungsspiels gegen Slowenien in Mannheim bei MagentaSport: „Ich versuche, beim Supercup das erste Spiel zu machen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Theis verpasste die ersten beiden Testspiele in der Vorbereitung auf die EuroBasket (27. August bis 14. September) angeschlagen, ist aber auf dem Weg zurück aufs Parkett nach eigenen Angaben gut unterwegs.