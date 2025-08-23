Unfassbare Hintergründe zu EM-Aus von deutschem Star!

Moritz Thienen , Philipp Heinemann 24.08.2025 • 00:09 Uhr David Krämer verpasst die EM: In die bittere Entscheidung rund um den deutschen Topstar ist auch der Trainer einer anderen Nationalmannschaft involviert.

Seit kurzem steht fest: Der deutsche Nationalspieler David Krämer wird die Europameisterschaft mit dem DBB-Team verpassen. Die bittere Nachricht hat dabei äußerst brisante Hintergründe.

Denn in die Entscheidung, die zum EM-Aus des Guards führte, war auch der Nationaltrainer eines deutschen Konkurrenten involviert. Die Rede ist von Sergio Scariolo, der mit Spanien am in Kürze startenden Turnier teilnehmen wird.

Zur Erklärung: Scariolo wird in der neuen Saison Trainer von Real Madrid sein - und damit auch von Krämer, der jüngst zum spanischen Topteam gewechselt war und nun von seinem Klub keine Freigabe für die EM erhält. Offiziell wegen einer Blessur.

Wirbel um Krämer: „Die Wahrheit ist, ...“

Krämer werde wegen seiner „Verletzung, oder was auch immer man dazu sagen will“, nicht dabei sein, sagte Bundestrainer Álex Mumbrú nach der EM-Generalprobe gegen Spanien. Das Wort „Verletzung“ versah er dabei vielsagend mit Anführungszeichen: „Sein Klub lässt ihn nicht kommen.“

Dabei wäre der 28-Jährige vermutlich schon bald wieder einsatzbereit, wie Mumbrú auf SPORT1-Nachfrage erklärte: „Die Wahrheit ist, dass uns die Ärzte sagen, dass er vielleicht in einer Woche spielen kann. Aber der Klub und der Trainer, Sergio (Scariolo, Anm. d. Red.), haben entschieden, dass es besser ist, dass er nicht mitkommt.“

Zuvor hatte sich bereits Krämer selbst zu Wort gemeldet und seine Enttäuschung dabei recht unverblümt zum Ausdruck gebracht. Die vergangenen Tage seien „ein bisschen schwer“ gewesen, es seien „toughe Entscheidungen getroffen“ worden. „Aber wir haben uns alle geeinigt, dass es die richtige ist. Damit muss man leben“, sagte Krämer bei MagentaSport.

Krämer war als Scharfschütze fest eingeplant

Natürlich wolle Krämer zum Team gehören, sagte DBB-Trainer Mumbrú weiter: „Es ist tough für mich und das Team. Aber man kann nichts machen.“

Krämer war als Topspieler fest für die EM eingeplant. Er sollte neben Andreas Obst den zweiten „Schafschützen“ aus der Distanz geben und galt als gesetzt.