"Viel zu verbessern": DBB-Basketballer geben sich selbstkritisch

SID 11.08.2025 • 05:46 Uhr Die DBB-Auswahl gewinnt auch den zweiten Test gegen Slowenien, doch zweieinhalb Wochen vor der EM läuft es noch nicht rund.

Überlegen musste Dennis Schröder nicht, was die deutschen Basketballer bis zum Beginn der EM (27. August bis 14. September) aus seiner Sicht noch dringend benötigen: „Kondition, Kondition und Kondition“, die müsse nun schnellstens aufgebaut werden, sagte der zurückgekehrte Kapitän nach dem mühevollen 80:70 (42:30)-Testspielsieg über Slowenien, dem zweiten innerhalb von drei Tagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie gut, dass die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nun zwei freie Tage vor sich hat. Am Sonntagabend nämlich hatte das Team zweieinhalb Wochen vor dem Kontinentalturnier einen über weite Strecken müden Eindruck hinterlassen.

„Wir müssen an unserer Energie arbeiten“, stellte daher auch Franz Wagner richtigerweise fest, „es war nicht unser bestes Spiel.“ Zwar ließ die Mannschaft ihr Können durchaus aufblitzen, beim 17:0-Lauf im zweiten Viertel etwa oder in den Schlussminuten - zwischendurch aber trieben grobe Ungenauigkeiten im Offensivspiel und eine miserable Trefferquote bei Feldwürfen Bundestrainer Àlex Mumbrú die Sorgenfalten auf die Stirn.

„Noch viel zu verbessern“

„Es ist gut, das Spiel positiv zu beenden“, sagte Wagner, „aber es gibt noch viel zu verbessern.“ Mehr als noch vor zwei Tagen gedacht, als Slowenien beim ersten Test in Ljubljana klar mit 103:89 besiegt worden war. Anders als bei diesem Aufeinandertreffen trat der Gegner in Mannheim ohne NBA-Superstar Luka Doncic an - und bereitete Schröder, Wagner und Co. dennoch gehörig Probleme.

{ "placeholderType": "MREC" }