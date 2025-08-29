Basketball-EM: Nächtlicher Alarm-Schock für Deutschland

SID 29.08.2025 • 10:11 Uhr Die Weltmeister wurden vor dem zweiten EM-Auftritt mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Letztlich war es ein Fehlalarm.

Ein Feueralarm im Teamhotel der deutschen Basketballer hat vor dem zweiten EM-Gruppenspiel für Aufregung gesorgt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am frühen Freitagmorgen um kurz vor 1.00 Uhr ging in der Herberge der Weltmeister im finnischen Tampere ein Alarm los, wie ein Video auf dem Instagram-Kanal von MagentaSport zeigt.

Gegner-Team ebenfalls betroffen

Daraufhin verließen Spieler der deutschen und schwedischen Nationalmannschaft das Hotel. Feuerwehrautos mit Blaulicht waren vor Ort, letztlich lag jedoch ein Fehlalarm vor und die Teams konnten in ihre Zimmer zurückkehren.

{ "placeholderType": "MREC" }