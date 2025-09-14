Basketball-EM: Irres Drama! Superstar vergießt Tränen der Erlösung

Vincent Wuttke 14.09.2025 • 18:18 Uhr Gegen Finnland gewinnt das Team um den NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo das Spiel um Platz drei dramatisch.

Superstar Giannis Antetokounmpo hat Griechenlands Basketballer zur ersten EM-Medaille seit 16 Jahren geführt. Das Team um den Ausnahmespieler von NBA-Klub Milwaukee Bucks besiegte Finnland am Sonntag in Riga im Spiel um Platz drei mit 92:89 (48:34). 2009 in Polen hatten die Griechen zuletzt Bronze geholt.

Bester Werfer des Europameisters von 1987 und 2005 war vor 11.000 Zuschauern Antetokounmpo mit 30 Punkten und 17 Rebounds. Im Halbfinale gegen die Türkei, das Griechenland überraschend deutlich mit 68:94 verloren hatte, hatte der 30-Jährige am Freitag mit zwölf Punkten und zwölf Rebounds einen für seine Verhältnisse schwachen Abend erwischt.

Giannis vergießt Tränen

Der Superstar vergoss direkt nach dem Abpfiff Tränen der Erlösung. Denn gemeinsam mit seinen Brüder Thanasis und Kostas gewann Giannis zum ersten Mal eine Medaille für sein Land.

Das Ende der Partie verlief dramatisch. Fünf Sekunden vor dem Ende hätte Elias Valtunen für Finnland aber mit drei Freiwürfen ausgleichen können. Er scheiterte mit seinem letzten Versuch, dich Mikael Jantunen sicherte sich den Rebound und vergab den Korbleger. So rettete sich Griechenland in der komplett wilden Schlussphase über die Ziellinie.

Bei den Finnen kam Lauri Markkanen auf 19 Zähler. Für den Co-Gastgeber, der in der Vorschlussrunde gegen Deutschland (98:86) unterlegen gewesen war, bedeutet Rang vier trotzdem die beste Platzierung bei einem großen Turnier. Bis dato war Platz sechs bei der EM 1967 das Top-Ergebnis gewesen.

