Basketball: Dennis Schröder finanziert neue Schule

SPORT1 13.09.2025 • 14:13 Uhr Basketball-Weltmeister Dennis Schröder engagiert sich in seiner Braunschweiger Heimat. Der NBA-Star finanziert eine neue Bildungsstätte.

Mit der deutschen Nationalmannschaft kämpft Dennis Schröder bei der Basketball-EM am Sonntag (ab 20 Uhr im LIVETICKER) um den Titel. Abseits des Sports sorgt der NBA-Star mit seinem sozialen Engagement für Aufsehen.

Künftig unterstützt Schröder in seiner Geburtsstadt Braunschweig ein Projekt der Oskar-Kämmer-Schule und finanziert eine neue bilinguale Grundschule, die ab dem Schuljahr 2026/27 entstehen soll. Ein Jahr später ist die Eröffnung einer ergänzenden Kindertagesstätte geplant.

Sein Engagement ist Schröder ein persönliches Anliegen: „Ich habe in meiner Karriere viel erreicht, aber ohne die Unterstützung in meiner Jugend wäre das nicht möglich gewesen. Jetzt ist es an der Zeit, etwas zurückzugeben.“

Schröder: „Braunschweig ist meine Heimat“

Mit der geplanten Schule möchte der Basketball-Weltmeister nicht nur ein pädagogisches, sondern auch ein soziales Zeichen setzen. „Braunschweig ist meine Heimat. Ich will, dass Kinder hier gestärkt und gefördert werden“, erklärte Schröder.

An der geplanten Schule sollen alle Fächer abgesehen vom Deutschunterricht auf Englisch unterrichtet werden. Ab der 5. Klasse kommt Spanisch hinzu, später sollen weitere Sprachen wie Chinesisch und Französisch sowie Programmiersprachen zur Wahl stehen.