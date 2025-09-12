Basketball-EM: Superstar geht bei Debakel unter - Deutschland-Gegner spielt groß auf

Johannes Behm 12.09.2025 • 21:46 Uhr Griechenland verliert im EM-Halbfinale in einem Debakel gegen die Türkei. Das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo bleibt vollständig chancenlos.

Die Türkei ist der Gegner der deutschen Weltmeister im Finale der Basketball-Europameisterschaft. Das Team um den NBA-Jungstar Alperen Sengün von den Houston Rockets fertigte Superstar Giannis Antetokounmpo und seine Griechen im Halbfinale am Freitag unerwartet deutlich mit 94:68 (49:31) ab.

Mit insgesamt 22 Turnovers leisteten sich die Griechen einen Negativ-Rekord, so viele Ballverluste gab es bislang noch nie in einem Halbfinale der Europameisterschaft. Am Sonntag (20 Uhr) spielen die Türken im Endspiel von Riga gegen Deutschland um ihren ersten EM-Titel.

Bester Werfer der Türkei war Ercan Osmani mit 28 Punkten, Sengün kam auf 15 Zähler und zwölf Rebounds. Antetokounmpo verbuchte bei einem für seine Verhältnisse schwachen Auftritt letztlich zwölf Punkte und ebenfalls zwölf Rebounds. In der gesamten ersten Hälfte hatte der Star der Milwaukee Bucks nur vier Zähler erzielt.

DBB-Team besiegte Türkei in der Vorbereitung

Die Deutschen treffen derweil zum zweiten Mal in diesem Sommer auf die Mannschaft von Trainer-Ikone Ergin Ataman. Bereits während der Vorbereitung hatten Dennis Schröder und Co. die Türkei im Halbfinale des Supercups in München knapp mit 73:71 bezwungen, sich jedoch lange Zeit schwergetan.

Für die Türken ist es die zweite Teilnahme an einem EM-Finale. Im Jahr 2001 hatten sie bei ihrem Heimturnier das Spiel um Gold gegen Jugoslawien verloren.

