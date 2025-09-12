Basketball-EM: Antetokounmpo bevorzugt? Zoff vor Halbfinal-Kracher

SPORT1 12.09.2025 • 13:12 Uhr Vor dem Halbfinal-Kracher zwischen der Türkei und Griechenland gibt es Reibungen unter den Nationaltrainern. Im Fokus: Die Spielweise von Superstar Giannis Antetokounmpo.

Der griechische Basketball-Nationaltrainer Vasilios Spanoulis hat auf die Behauptungen seines türkischen Amtskollegen Ergin Ataman reagiert, Griechenlands Superstar Giannis Antetokounmpo würde mit vielen Offensivfouls davonkommen und von Fehlentscheidungen der Schiedsrichter profitieren.

„Wir haben erwartet, dass Trainer Ataman solche Dinge sagt. Aber Ataman ist ein großartiger Trainer, er macht das schon seit vielen Jahren – er versucht, die Meinung der Leute zu beeinflussen", kommentierte Spanoulis die Psychospielchen des Türken vor dem brisanten EM-Halbfinale zwischen der Türkei und Griechenland (ab 20 Uhr im LIVETICKER).

Zoff um Antetokounmpo! „Ich bin jemand, der die Realität sieht“

Der türkische Nationaltrainer hatte am Donnerstag in einer Medienrunde erklärt, Antetokounmpo würde zu oft mit nicht gepfiffenen Offensivfouls davonkommen, und forderte die Schiedsrichter auf, dies zu berücksichtigen.

Spanoulis beharrte allerdings darauf, dass sein Superstar nicht bevorzugt werde und er jedes Mal, wenn er ein Foulspiel begehe, auch zurückgepfiffen werde.

„Ich bin jemand, der die Realität sieht. Wenn wir uns die Spiele noch einmal ansehen, können wir erkennen, wie viele Fouls Giannis provoziert, wie viele davon unsportlich sind und wie viele Offensivfouls er begangen hat“, erklärte der Trainer.

Basketball-EM: Möglicher deutscher Finalgegner gesucht

Griechenland hatte sich mit einem 87:76-Sieg gegen Litauen für die Runde der letzten Vier qualifiziert, Antetokounmpo erzielte dabei 29 Punkte. Die Türkei setzte sich mit 91:77 gegen Polen durch.