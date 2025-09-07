Basketball-EM: Auch Frankreich scheitert im Achtelfinale

SID 07.09.2025 • 16:17 Uhr Nach dem Serben-Aus der nächste Paukenschlag: Georgien bezwingt den Olympiazweiten.

Nächste Überraschung bei der Basketball-EM: Nach dem Olympiadritten Serbien hat sich auch der Olympiazweite Frankreich im Achtelfinale verabschiedet. Der Europameister von 2013 unterlag am Sonntag im lettischen Riga Georgien nach einer enttäuschenden Vorstellung 70:80 (37:38).

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Georgier, die im Viertelfinale auf Serben-Bezwinger Finnland treffen, werden immer mehr zum Favoritenschreck der EuroBasket. In der Gruppenphase hatte die Mannschaft um NBA-Center Goga Bitadse, Teamkollege der Wagner-Brüder in Orlando, Spanien geschlagen und damit maßgeblich zum Aus des Titelverteidigers beigetragen.

Frankreich, ohne Topstar Victor Wembanyama, aber dennoch mit vier NBA-Profis um den früheren Nummer-1-Pick Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) angetreten, lag im letzten Viertel mit neun Punkten zurück, kam aber noch einmal zum Ausgleich. Dann zogen die von Bayern-Neuzugang Kamar Baldwin (24 Punkte) angeführten Georgier entscheidend von 68:68 auf 78:70 davon