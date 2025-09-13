Der Finaleinzug der deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft hat RTL trotz der frühen Anwurfzeit von 16 Uhr eine gute Einschaltquote beschert. Im Schnitt verfolgten am Freitagnachmittag im Free-TV 1,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 18,4 Prozent) das 98:86 des Weltmeisters gegen Überraschungs-Halbfinalist Finnland.
Basketball-EM: Deutscher Finaleinzug bringt RTL gute Quote
Der Marktanteil für den Privatsender lag über dem vom Viertelfinale gegen Slowenien.
Dennis Schröder und Co. sind ein Quotengarant
© AFP/SID/Gints Ivuskans
In der Spitze schalteten 2,93 Millionen Menschen ein. Das Spiel wurde auch frei empfangbar bei MagentaSport ausgestrahlt. RTL und MagentaSport übertragen am Sonntag ebenfalls frei empfangbar das Finale in Lettlands Hauptstadt Riga gegen die Türkei (20.00 Uhr).
Einen höheren Schnitt verbuchte RTL im Verlauf der EM zwar beim Viertelfinale zwischen Deutschland und Slowenien am Mittwoch (2,52 Millionen/MA: 12,0), die Partie begann allerdings um 20 Uhr und damit zur Primetime.