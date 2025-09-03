Basketball-EM: Deutschland - Finnland heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Mit vier extrem überzeugenden Siegen ist die deutsche Nationalmannschaft traumhaft in die Basketball-EM gestartet. Nun kommt es heute Abend zum Endspiel um den Gruppensieg. Nur mit einem Sieg gegen Gastgeber Finnland (19.30 Uhr im LIVETICKER) ist Deutschland sicher Gruppensieger.
Heute: Endspiel um den Gruppensieg
Die Partie findet - wie die übrigen Vorrundenspiele der Deutschen - im finnischen Tampere statt. Diesmal wird es allerdings ein echtes Auswärtsspiel mit den lautstarken heimischen Fans.
Basketball-EM: So können Sie Deutschland vs. Finnland heute live verfolgen
- TV: RTL, MagentaTV
- Stream: RTL+, MagentaSport
- Ticker: SPORT1
Basketball-EM: Die Konstellationen für die Nationalmannschaft
Durch die Niederlage der Finnen gegen Litauen am vierten Gruppenspieltag würde Deutschland unter Umständen auch eine Niederlage reichen. Sollte zum Beispiel Litauen vor der deutschen Partie Schweden schlagen, würde dem DBB-Team auch eine knappe Niederlage reichen.
Verliert aber Litauen, wäre Finnland mit einem Sieg durch den direkten Vergleich Erster und Deutschland Gruppenzweiter. Der Weltmeister ist dennoch klarer Favorit gegen den Gastgeber - nicht zuletzt durch den überzeugenden Sieg über Litauen. Cheftrainer Alex Mumbru wird auch für dieses Spiel noch ausfallen. Zum Achtelfinale am Samstag, könnte er möglicherweise zurückkehren.
NBA-Star Markkanen ist zweitbester Scorer der EM
Bei den Finnen steht natürlich NBA-Star Lauri Markkanen im Fokus. Der Forward von den Utah Jazz ist mit durchschnittlich 29 Punkten pro Partie zweitbester Scorer der EuroBasket hinter Luka Doncic. Deutschlands Topscorer Dennis Schröder liegt auf Rang fünf (22,5).
Das fünfte deutsche EM-Spiel gegen Finnland können Sie live bei MagentaSport verfolgen.