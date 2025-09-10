Basketball-EM: Deutschland ringt Doncic nieder

Johannes Behm 10.09.2025 • 22:10 Uhr Was für ein Thriller! Deutschland besiegt Slowenien in einem dramatischen Viertelfinale. Der Traum vom EM-Titel lebt!

Der Traum lebt! Deutschlands Basketballer stehen im Halbfinale der Europameisterschaft. In einem dramatischen Viertelfinale gegen Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic setzte sich das DBB-Team um Kapitän Dennis Schröder nach einem beeindruckenden Schlussspurt mit 99:91 durch.

Überragender Mann der in Riga ausgetragenen Partie war wie erwartet Sloweniens Point Guard Doncic. Der 26-Jährige von den LA Lakers steuerte unglaubliche 39 Punkte bei.

Auf Seiten der Deutschen war Franz Wagner mit 23 Punkten Topscorer. Deutschland lag lange zurück, kurz vor Ende des dritten Viertels startete die Wende. Da Silva traf Ende des dritten Viertels mit der Sirene aus der eigenen Hälfte zum 70:74, Scharfschütze Andreas Obst stellte wenig später inmitten eines 12:0-Laufes auf 77:74 (32.).

Alles war nun offen, Schröder traf seinen ersten Dreier zum 88:86 (37.), 60 Sekunden vor Schluss hieß es 94:89 - und Bonga traf zweimal von der Linie. Slowenien konnte nicht mehr antworten.

„Beeindruckend, dass wir einen Weg gefunden haben. Ich weiß gar nicht, wie“, sagte Experte Moritz Wagner bei Magenta Sport nach der Partie.

Gegner für DBB-Halbfinale steht fest

Im Halbfinale trifft Deutschland am Freitag um 16 Uhr auf Finnland. Finnland kam am Mittwoch gegen Georgien weiter (93:79). Beim diesjährigen Turnier waren die Deutschen bereits in der Gruppenphase im finnischen Tampere auf den Co-Gastgeber getroffen und hatten klar mit 91:61 gewonnen. Im Rückspiel geht es nun ums Finale!

Es ist der insgesamt fünfte Halbfinaleinzug einer Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nach 1993 (Gold), 2001 (4.), 2005 (Silber) und 2022 (Bronze). Der Medaillensatz ist seit der Heim-EM vor drei Jahren voll, nun soll das zweite Gold her. Im anderen Halbfinale stehen sich ebenfalls am Freitag Griechenland und die Türkei gegenüber.

-----